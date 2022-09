Ukraina reaguje na ruch Rosji. Chce pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Od piątku na okupowanych terenach w Ukrainie rosyjskie wojsko przeprowadza pseudoreferenda. Ma to być pretekst do anektowania zagrabionych terenów. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Kijowa. Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko poinformował, że w związku z pseudoreferenami, Ukraina wnioskuje o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.