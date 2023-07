Przeprosiny za Wołyń. Rzecznik PiS: "Oczekiwalibyśmy prawdy"

11 lipca przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię. Do tragicznych wydarzeń doszło na terenach około 150 miejscowości zamieszkałych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia obchodów. - Chcemy uczcić pamięć Polaków, którzy zginęli w "krwawej niedzieli", w całej rzezi wołyńskiej. Można powiedzieć, że od lat jest to niezagojona rana w stosunkach polsko-ukraińskich - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik PiS Rafał Bochenek. Pytany o związane z tym oczekiwania wobec Ukrainy - określonego zachowania, gestu czy słów - Bochenek odparł, że "są oczekiwania polskiego społeczeństwa w tym zakresie". - Oczekiwalibyśmy prawdy i nazywania rzeczy po imieniu - dodał.