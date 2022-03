Ukraina. Polacy uciekają z oblężonego Mariupola. Tak mówią o zachowaniu Rosjan

Ukraina. Dojazd do Mariupola niemożliwy

Rozmówca WP dodał, że znajduje się na trasie koło Zaporoża. Odwrotną trasą - z Zaporoża do Mariupola - miał w poniedziałek rano wyruszyć konwój autobusów i ciężarówek, aby poprzez korytarz humanitarny dotrzeć do obleganego miasta. Jednak jak poinformowała Tatiana Ignaczenko z Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej, konwój humanitarny nie dotarł do Mariupola, ponieważ na zaplanowanej trasie padają strzały.