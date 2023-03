Ukraina odpowiada Finlandii. Burza w Helsinkach po wizycie Marin u Zełenskiego

Marinn jest jednak przekonana, że postąpiła słusznie. - To zupełnie niezrozumiałe, że nie jesteśmy przygotowani do dyskusji na ten temat tutaj, w sytuacji, gdy podjęliśmy nową decyzję o zakupie (myśliwców - przyp. red.), gdy już otrzymujemy nowe maszyny. Nie rozumiem, dlaczego wolelibyśmy zezłomować te Hornety, niż oddać je na przykład Ukrainie, jeśli jest to możliwe - powiedziała. Swoje stanowisko uzasadniała odwołując się m.in. do decyzji Polski i Słowacji ws. MiG-ów.