Ukraina obarcza Rosję winą za śmierć Arkadija Babczenki

Zarzut ten sformułował premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. Rosja odrzuca odpowiedzialność. Znany rosyjski dziennikarz Arkadij Babczenko został zamordowany we wtorek w Kijowie.

- Jestem przekonany, że rosyjska totalitarna maszyneria nie wybaczyła mu jego szczerości i wierności zasadom – napisał na Facebooku premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. Poszukiwanie przez policję sprawcy pozostało jak dotąd bezowocne. Żyjący na emigracji w Kijowie znany rosyjski dziennikarz Arkadij Babczenko został zabity strzałami w plecy we wtorek przed swoim mieszkaniem. Leżącego w kałuży krwi znalazła żona. Jest w szoku i nie była dotąd w stanie rozmawiać z policją. 41-letni Babczenko zmarł w drodze do szpitala. Nieznany sprawca ma być w wieku od 40 do 45 lat, policja opublikowała jego portret pamięciowy.

Żołnierz i krytyczny reporter

"Moda na obarczanie winą Moskwy"

Rosja zdecydowanie odrzuciła zarzuty, iż jest w jakikolwiek sposób wplątana w to morderstwo. To smutne, ale stało się modne, by po tego typu zajściach natychmiast obarczać winą jego kraj - powiedział w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Bierze się to stąd, że Ukraina cieszy się "pełną bezkarnością w oczach jej zachodnich opiekunów". Pretensje Ukrainy są częścią antyrosyjskiej kampanii. Także szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksander Bortnikow mówił o "nonsensie i prowokacjach".