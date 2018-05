Kijów: nie żyje Arkady Babchenko. Rosyjski dziennikarz postrzelony

Nie żyje rosyjski dziennikarz Arkady Babchenko - poinformowała ukraińska policja. Mężczyzna został postrzelony w plecy we własnym domu.

Do ataku na 41-letniego dziennikarza doszło w jego mieszkaniu w Kijowie. Został postrzelony, gdy jego żona była w łazience. To właśnie ona znalazła go w kałuży krwi. Babchenko zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w drodze do szpitala.