Ukraina, czyli nowa wojna światowa [OPINIA]

Jeszcze istotniejsze stały się korzystne dla Polski przemiany w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Akces do NATO tradycyjnie neutralnych państw skandynawskich sprawił, że znacząco zmalało zagrożenie dla Polski ze strony Królewca. Co więcej, odzyskanie możliwości tranzytu droga morską do państw bałtyckich pozwoliło na korektę planów wojennych NATO tak, by ten region był broniony w czasie wojny. To z kolei sprawia, iż północno wschodnia Polska staje się istotną częścią sojuszniczego systemu obrony, a nie tylko skazanym na rosyjski atak przesmykiem suwalskim.