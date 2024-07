Ukraina celnie uderzyła. Rosja wycofuje swoje jednostki

Płetenczuk skomentował sytuację w telewizji, mówiąc: "Na Morzu Azowskim nie ma już rosyjskich okrętów. (…) Jest to, oczywiście, spowodowane przede wszystkim zniszczeniem, czy raczej uszkodzeniem, promu kolejowego. Oni po prostu wzięli mapę, cyrkiel, wymierzyli i zrozumieli, że pozostawanie tam nie jest zbyt bezpieczne. Jest to jedyna przyczyna i jedyny język, który jest zrozumiały dla naszego wroga. Jest to język siły".