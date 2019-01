Ukradł ze szpitala stop metali warty 18 tys. Sprzedał go na złom za 200 zł

Ochroniarz szpitala z Gorzowa ukradł stop wykorzystywany do radioterapii. Łącznie przywłaszczył sobie 85 kg. Zabrał też głośniki należące do jednego z pracowników. Mężczyzna przyznał się do winy.

Pracownik ochrony przyznał się do kradzieży z włamaniem do szpitala (iStock.com)

Sprawa dotyczy szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Do kradzieży i włamania doszło 7 stycznia. Splądrowane zostały dwa pomieszczenia. Skradzione zostało 85 kilogramów stopu, który jest wykorzystywany w radioterapii. Jego wartość to około 18 tysięcy złotych - informuje tvn24.pl. Zniknęły również głośniki należące do jednego z pracowników.

Po przeprowadzeniu śledztwa okazało się, że za kradzież odpowiedzialny jest pracownik ochrony. 52-latek przyznał się do winy. Mężczyzna zdradził, że sprzedał stop za 200 złotych w skupie złomu. Policjanci odzyskali skradzione głośniki oraz metal, który wrócił do szpitala. Ochroniarz usłyszał zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl