Świerzb w warszawskim szpitalu. Objawy wystąpiły u pielęgniarek i opiekunek

W szpitalu klinicznym na Banacha w Warszawie u sześciu pracownic - pielęgniarek i opiekunek - wystąpiły objawy świerzbu. Początkowo podejrzewano, że personel medyczny zaraził się od bezdomnego mężczyzny przyjętego na oddział endokrynologii. Okazało się jednak, że ani on, ani żaden inny pacjent nie miał objawów choroby.

Po nowym roku pielęgniarki i opiekunki, które zajmowały się pacjentem, miały odczuwać dokuczliwe swędzenie na rękach i szyi. Pracownice zaczęły podejrzewać, że mogły zarazić się świerzbem i że to właśnie bezdomny mężczyzna "przyniósł" do szpitala chorobę.

Objawy u pielęgniarek i opiekunek

I dodaje, że bezdomny pacjent przyjęty do szpitala był hospitalizowany i odizolowany z powodu wszawicy, po czym opuścił szpital w stanie dobrym. - Ze względów zaniedbań higienicznych u pacjenta profilaktycznie zastosowano wobec niego leczenie przeciwświerzbowe, lecz dermatolog nie potwierdził u niego świerzbu. U pielęgniarki wykonującej procedury przy pacjencie również nie wystąpiły objawy świerzbu - dodaje. Oznacza to, że źródło choroby musiało znajdować się gdzieś indziej i najprawdopodobniej to właśnie jedna z pracownic "przyniosła" świerzb do szpitala.