Ujawniamy. PZPN zatrudnił Robertowi Lewandowskiemu ochroniarza z gangu neonazistów

"Grucha" z CHWDP na piersi

Dominik G. zapewnia, że odciął się od faszystowskiej przeszłości. Ale w internecie znajdujemy dowody, że wciąż nie odciął się od świata pseudokibiców. Na stronie jednego ze sklepów z odzieżą dla "prawdziwych" kibiców (na stronie czytamy, że odbiorcami jest grupa najzagorzalszych kibiców, nazywana "kumatymi"), znajdujemy zdjęcie Dominika G. prezentującego koszulkę z symbolem "1.3.1.2". Gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi, pod fotografią mamy objaśnienie: "każdy stadionowy fanatyk zna znaczenie tych cyfr - ALL COPS ARE BASTARDS". Przekładając na polski, to odpowiednik obraźliwego hasła CHWDP, odnoszącego się do policji.