Uganda zaostrza prawo. Będą karać osoby ze społeczności LGBTQ

W ubiegłym tygodniu ugandyjski przywódca nazwał gejów "dewiantami". - Homoseksualizm to odchylenie od normy. Dlaczego? Czy to z natury czy z wychowania? Musimy odpowiedzieć na te pytania - powiedział Museveni cytowany przez Africanews. - Potrzebujemy opinii medycznej na ten temat. Będziemy to dokładnie omawiać - dodał. Eksperci podkreślają, że prezydent często celowo łagodzi swoją narrację w tej sprawie, ponieważ obawia się o relacje kraju z zachodnimi partnerami.