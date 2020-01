UE zaniepokojona sytuacją w Iranie. Dwa nadzwyczajne spotkania w Brukseli

Bruksela blisko przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na środę Komisja Europejska zaplanowała specjalne posiedzenie. Z kolei w piątek w stolicy Belgii ma odbyć się nadzwyczajne spotkane ministrów spraw zagranicznych państw UE.



Przypomnijmy: w czwartek Stany Zjednoczone przeprowadziły nalot w Bagdadzie. Podczas niego zabito m.in. generała Kasema Sulejmaniego . Był on przywódcą elitarnej jednostki Al Kuds, a przez ekspertów był określany jako "druga osoba w państwie" (tuż po liderze Iranu Alim Chameinim). Irański reżim od razu zapowiedział serię akcji odwetowych.

Ursula von der Leyen wezwała w poniedziałek władze Iraku oraz Iranu do deeskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała do władz krajów, by zażegnały tarcia z Waszyngtonem na drodze rozmów.