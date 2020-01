Pilne posiedzenie Rady NATO. Jens Stoltenberg uspokaja sojuszników

- Kraje NATO popierają kontynuowanie misji szkoleniowej w Iraku - przekazał na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO. To najnowsze ustalenia po

zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej.

- Kraje sojusznicze wyraziły bardzo silne wsparcie dla misji szkoleniowej NATO w Iraku - dodał w Brukseli Jens Stoltenberg. Sekretarz zaznaczył, że zawieszone szkolenia szkoleniowe mogą być wznowione, jeśli tylko sytuacja na to pozwoli. Norweg podkreślił, że państwa NATO chcą deeskalacji sytuacji.

- We wszystkim, co robimy, bezpieczeństwo naszego personelu jest nadrzędne. Na razie zawiesiliśmy nasze działania treningowe na miejscu i podejmujemy wszystkie kroki, by chronić naszych ludzi. Bardzo uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy w bliskim kontakcie z irackimi władzami - przyznał Stoltengberg.