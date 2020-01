Iran wycofuje się z porozumienia nuklearnego. Donald Trump reaguje na zapowiedzi

Niepokój na Bliskim Wschodzie wzrasta. "Iran nigdy nie będzie miał broni atomowej" - stwierdził w poniedziałek na Twitterze amerykański prezydent. I choć nikt nie wie, co dokładnie Donald Trump ma na myśli, to jednak wiadomo że jest to komentarz do ostatnich zapowiedzi Teheranu.

Iran. Fabryka wzbogacania uranu (zdj. arch.) (East News, Fot: SalamPix/ABACA/Abaca/East News)

Przypomnijmy: w czwartek Stany Zjednoczone przeprowadziły nalot w Bagdadzie. Podczas niego zabito m.in. generała Kasema Sulejmaniego. Był on przywódcą elitarnej jednostki Al Kuds, a przez ekspertów był określany jako "druga osoba w państwie" (tuż po liderze Iranu Alim Chameinim).

Irański reżim zapowiedział serię akcji odwetowych, jednak nie sprecyzował ani ich daty, ani potencjalnych celów. Jedynym pewnikiem w tej sytuacji jest decyzja Teheranu o odstąpieniu od porozumienia nuklearnego. Poinformował o tym prezydent Iranu - Hasan Rowhani - w specjalnym oświadczeniu przesłanym do mediów.

Associated Press, cytując komunikat, zaznacza, że "Iran nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie".

- Rząd Iranu w oświadczeniu ogłosił swój piąty i ostatni krok na drodze ograniczania irańskich zobowiązań, wynikających z JCPOA (porozumienia nuklearnego) - przekazała również irańska telewizja.

Jednocześnie reżim zapowiedział dalszą współpracę Iran z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Teheran ma być również "otwarty na negocjacje z europejskimi partnerami".

Iran już wcześniej ogłaszał stopniowe ograniczanie swoich zobowiązań, wynikających z traktatu po jednostronnym wycofaniu się USA w maju 2018 roku z porozumienia. Stany Zjednoczone wznowiły wobec tego kraju surowe sankcje gospodarcze, w tym m.in. na eksport irańskiej ropy naftowej