Udało się przełamać impas w Sądzie Najwyższym. Sędzia Aleksander Stępkowski: przypisuję to modlitwie

Małgorzata Manowska została nominowana przez prezydenta Andrzeja Dudę na I prezes Sądu Najwyższego. Było to możliwe dzięki uprzedniemu wyborowi pięciu kandydatów. Długo w tej sprawie nie mogło porozumieć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. "Jakim cudem się udało?" - to pytanie padło w wywiadzie sędziego Aleksandra Stępkowskiego dla portalu tysol.pl.

Spór w SN. "Zmiana nastawienia nie nastąpi natychmiast"

Był też pytany o konflikt między "starymi" a "nowymi" sędziami SN, czyli tymi którzy dołączyli do Sądu Najwyższego za rządów PiS. - Ja osobiście staram się zrozumieć stanowisko sędziów starszych stażem, porównując je do sytuacji lokatorów w starej kamienicy komunalnej, którzy wiedli tam życie ciche, dostatnie i spokojne i którym pewnego dnia 'dokwaterowano' nowych lokatorów, w sytuacji, gdy do tej pory, to oni decydowali de facto o tym, kto zamieszka w 'ich”' kamienicy - tłumaczył Stępkowski.