Zamieszanie wokół wyboru Małgorzaty Manowskiej na I prezes SN. Oświadczenie Aleksandra Stępkowskiego

Prezydent Andrzej Duda nominował Małgorzatę Manowską na I prezes SN. Choć zakończył tym samym impas związany z wyborem następcy Małgorzaty Gersdorf , jego decyzja spotkała się z negatywnymi komentarzami . Krytycy zwracają uwagę na to, że sędzia nie jest niezależna, przypominają, że była wiceministrem w resorcie sprawiedliwości i przede wszystkim nie zdobyła największej liczby głosów. Do zarzutów dotyczących ścieżki wyboru Manowskiej odniósł się sędzia Aleksander Stępkowski. "Nie mają żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawa" - zaznacza.

Jako dotychczasowy p.o. I prezesa SN przewodniczył obradom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Sam przekazał nazwiska pięciu wybranych przez Zgromadzenie kandydatów prezydentowi. Według krytyków powinien to zrobić w drodze uchwały. "Wniosek o to, by dokonać przedstawienia kandydatów na stanowisko I prezesa SN w formie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, nie znajdował podstaw normatywnych" - odpowiada w oświadczeniu Stępkowski. Zaznacza, że nigdy wcześniej takiej uchwały nie podejmowano.