Uciekał przed policją i zabił dwie osoby. Nowe informacje ws. syna znanego radnego

Jędrzej O. jest synem byłego radnego gminy Wronki w powiecie szamotulskim. Ojciec, były żołnierz, dziś rolnik i biznesmen, pozostaje wpływowym lokalnym politykiem. Należy do obozu burmistrza Wronek Mirosława Wieczora, w przeszłości związanego z Platformą Obywatelską. To do ojca należał samochód, którym we wrześniu tego roku Jędrzej O. uciekał przed policjantami.