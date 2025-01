Ucieczka Romanowskiego. Wassermman ujawnia kulisy. "Bulwersujące"

- Marcin Romanowski został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, ja chcę to powiedzieć na antenie, bo to jest dla mnie bardzo bulwersujące, mianowicie jego posiedzenie było w poniedziałek, w piątek jeszcze był Sejm. I w piątek poszła taka informacja po Sejmie, ja ją dostałam od posłów koalicji rządzącej, od razu powiem, że nie powiem od kogo […] że on będzie w poniedziałek aresztowany - powiedziała Małgorzata Wassermann w Radiu ZET.

- Ja powiedziałam, że to jest niemożliwe, bo moim zdaniem nie ma przesłanek i żaden sąd się na to nie zdecyduje i na to usłyszałam: to jest już przesądzone. […] Do rozmowy wróciliśmy z niektórymi później, przy kolejnym Sejmie, gdzie powstała kwestia pana Romanowskiego i ja powiedziałam: […] naprawdę rozpętacie piekło w Polsce, oni mi powiedzieli, że źle zrobił, że uciekł, bo przecież na pewno by mu sąd odwoławczy to uchylił, cytuję - mówiła Małgorzata Wassermann w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.