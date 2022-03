Uchodźcy z Ukrainy w Przemyślu. Policja ostrzega przed fałszywymi informacjami

- Informacje, że w Przemyślu i okolicach ma dochodzić do dużej liczby przestępstw, napaści, zgwałceń, włamań to absolutnie nieprawda. Nie obserwujemy wzrostu przestępczości. Nie odnotowaliśmy żadnego zgwałcenia, napaści na kobiety. Jeśli dochodzi do jakichś sytuacji, to one mają charakter incydentalny. Niestety, takie fałszywe informacje, które są udostępniane, mogą powodować niepokoje wśród mieszkańców, ale też wzbudzać negatywne emocje wobec określonych grup osób - potwierdziła funkcjonariuszka.