Wydarzenia w Przemyślu. Według wzorców rosyjskiej dezinformacji

Pani Agata według informacji z jej profilu na Facebooku mieszka od lat w Niemczech, ma rodzinę na Śląsku, w tym roku będzie świętować 56. urodziny. Nigdy nie zajmowała się publicznie polityką, a przynajmniej nie ma po tym śladu na jej profilu. I nagle, we wtorek o godz. 5 rano pojawia się tam wpis, który z każdą chwilą zdobywa coraz większą popularność w sieci. Ilustrują go zdjęcia mężczyzn o śniadym odcieniu cery, zrobione na dworcu w Przemyślu. Pani Agata pisze, że przyjechała z oddalonego o 1300 km domu w Niemczech pomagać na granicę. A tam kobieta, która uciekła z Ukrainy, opowiada jej, że zamiast kobiet i dzieci pomoc i transport do Polski otrzymują "zdrowi faceci z Afganistanu, Nigerii, Libanu, cyganie". I dodaje: "Wiem że może ktoś napisze, ale to są biedni studenci… nie to nie są biedni studenci. Pokazuje Wam zdjęcia jak to wygląda naprawdę".