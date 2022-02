Punkt dla uchodźców z Ukrainy oblegany. Sprawdziliśmy, jak wygląda od środka

coraz więcej obywateli Ukrainy szuka pomocy w Polsce i coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża tutaj do nas do Polski by taką pomoc uzyskać się my jesteśmy w drodze pani w Przemyślu na dworcu w Przemyślu kolejowym który został zamieniony w taki specjalny punkt punkt recepcyjny gdzie przebywają Ukraińców między innymi mogą tutaj znaleźć taką pierwszą pomoc pierwszą pomocy w różnym tak naprawdę zakresie ale zanim o tym to proszę zaobserwować jak dużo osób już tutaj trafił ten e-dworzec to naprawdę się cały czas zapełnia kolejnymi osobami w bardzo różnym wieku są to osoby naprawdę bardzo młode są dzieci są kobiety i to one dominują na dworcu w Przemyślu ale są także i mężczyźni co do tej pomocy tepung punkty które o których najwcześniej wspominają włączyli punkty recepcyjne one zostały utworzone głównie na przejściach granicznych punktów powstało osiem na przejściach granicznych No i właśnie ten jeden wyjątkowy czyli ten który obecnie się znajdujemy punkty w Przemyślu mogą tutaj wszystkie osoby z Ukrainy pomoc medyczną Zresztą tutaj jest taki Punkt Medyczny ale także mogą więcej innymi tutaj coś zjeść Czy mogą dostać ciepłe jedzenie ciepłą Herbatę ciepłą kawę Idźmy dalej bo jak państwo widzą też mnóstwo dziennikarze dziennika że właściwie z całej Europy i nie tylko tutaj przyjechało też pokazać się te ten to to miejsce No i przede wszystkim mnóstwo mnóstwo Tychy którzy potrzebują tej pomocy i którzy już zawitali jak Rozmawiałem przed chwilą z prezydentem Przemyśla on jest na chwilę tutaj przyjeżdżają Jest nim udzielana pomoc no i później wyjeżdżają w różnym kierunku w Polsce proszę posłuchać co powiedział prezydent Przemyśla sporo ponad 90% masz 95% osób które przyjeżdżają tutaj one przyjeżdżają już w sposób Zorganizuj można wozić od a do z czyli nie tylko przebywają zorganizowany sposób to trasę po terenie Ukrainy ale dokładnie wiedzą gdzie jadą i do kogo jadę najczęściej oczywiście jadą do członków rodzin tutaj mieszkają być może pracują być może studiują znajomych czy czy jakiś krewnych Tak wygląda około 90 95% osób które To przyjeżdżają te osoby nie wymaga pomocy poza taką podstawową z zapewnieniem jakiegoś ciepłego posiłku napoju czy czy prowiantu na drogę do do was ten pozostałe 5 do 10% to są osoby które faktycznie opuszczały w sposób mniej zorganizowany szybszy nie do końca wiedzą gdzie chcą jechać Nie do końca wiedzą jak mają tutaj na nowo urządzić my to są te osoby które potrzebują No zdecydowanie więcej uwagi z dokonań więcej pomocy to to zarówno kobiety i dzieci i myślę że większość osób które które opuszczają kraj No to są kobiety i dzieci zwłaszcza zwłaszcza już teraz kiedy obowiązuje to prawo zakazujące mężczyzną wyjeżdżania z kraju stało oczywiście też mężczyźni Ciężko powiedzieć jakie regiony bo to jest Cała Ukraina to to są zarówno osoby wschodniej części z terenów pośrednie objętych działaniami wojennymi A to są też osoby z Kijowa to są osoby ze Lwowa z tutaj bliższych terenów nam są osoby z zakarpacia i faktycznie Cała Ukraina ten dworze zamienił się w punkty gdzie różną pomocy tak jak wspomniałem wcześniej mogą dostać ukraińce między innymi ci którzy czują się zmęczeni którzy nie czują się na siłach żeby przynajmniej na razie dalej podróży dla nich są tutaj z utworzone z dla nich jest od Toyoty utworzony specjalne pomieszczenie gdzie znajdują się takie leżanki również mogą odpocząć między podróżami w ogóle może ty dałam tego punktu jest to aby te osoby dostały tutaj potrzebna pomoc i dalej mogły ruszyć w kierunku przez siebie wybranym Zgłaszają się tu także mieszkańcy Przemyśla Zresztą mieliśmy z mieszkańcami którzy mówią że przychodzą tutaj bo chcą pomóc chcą pomóc Ukraińcom ich to ich wziąć pod ich dach Zresztą prezydent Przemyśla też nam o tym wspominał że że dzwonią do niego mieszkańcy którzy chcą to w jakiś sposób my się włączyć się w pomoc dla Ukraińców przypomnę że Przemyśl znajduje się w nieodległej odległości od medyki czyli przejścia granicznego gdzie tam również olbrzymi tłum Ukraińców nie Zmierza w kierunku Polski wcześniej tam również Byliśmy widzieliśmy to na własne oczy Graniczna poinformowała że do południa tylko na województwie podkarpackim granicę przekroczyło już 10 000 osób z Przemyśla dla wirtualny Klaudiusz Michalec