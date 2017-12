1 z 5 Dalej Polska Świat Społeczeństwo Bezpieczeństwo Polityka Edukacja Innowacje Tylko w WP #DzieńdobryWP Maryla Rodowicz + 3 jacek kurskisylwestertvp Michał Dziedzic 6h temu 1 z 5 TYLKO U NAS: Maryla Rodowicz "Przybiliśmy piątkę z prezesem Kurskim" Sylwester w TVP East News Podziel się Maryla Rodowicz będzie jedną z gwiazd, które wystąpią na Sylwestrze TVP w Zakopanem. Rok temu występ artystki wraz z Zenkiem Martyniukiem wzbudził ogromne emocje. Czy i tym razem pojawią się jakieś nieoczekiwane covery lub duet z innym artystą? Jakie przeboje wybrzmią na scenie? Redakcja WP zapytała o to Marylę Rodowicz. - Owszem będą duety, ale niech to będzie niespodzianką. Sylwester, to jest taki koncert, w którym rządzą hity, więc nie inaczej będzie tym razem. Będzie też gość zagraniczny, którego raczej nikt się nie spodziewa! Razem zagramy zaskakujący repertuar przed północą - wyznała piosenkarka. Rodowicz opowiedziała też o współpracy z Jackiem Kurskim i przygotowaniach do wielkiego show. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące