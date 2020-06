Tyle zarobił "pan Jacek". To asystent i były kierowca Jarosława Kaczyńskiego

Wcześniej Cieślikowski pracował też w Kancelarii Premiera, jako asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie jest członkiem Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz pracuje w centrali partii - zajmuje się strukturami terenowymi oraz zarządzaniem flotą pojazdów należących do partii. W przeszłości często woził prezesa, przez co przylgnęło do niego miano kierowcy Jarosława Kaczyńskiego. Drugim bliskim współpracownikiem prezesa, pomagającym mu także w prowadzeniu domu, jest Jacek Rudziński. Można go było zobaczyć przy prezesie podczas wizyt w szpitalu i rekonwalescencji po operacji kolana.