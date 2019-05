Tykocin. Tyszkiewicz pisze do Brudzińskiego ws. wyborów do PE

- Ta sprawa nie może zostać zamieciona pod dywan - stwierdził na Twitterze szef podlaskiej PO i napisał list do Joachima Brudzińskiego. Pyta w w nim m.in. czy zamierza interweniować ws. nieprawidłowości wyborczych w Tykocinie. Podopieczni lokalnego DPS-u mieli być wykorzystani do głosowania na kandydatów PiS.



Tyszkiewicz w interpelacji do MSWiA stwierdza, że "niepokojące doniesienia medialne wymagają gruntownego sprawdzenia i weryfikacji". Szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej dodaje, że "sprawa wymuszania na osobach chorych i starszych głosowania 'odpowiedniego głosowania' jest niebywałem skandalem". - Czy złożył Pan zawiadomienie do Prokuratora Generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa? - pyta Tyszkiewicz Brudzińskiego.

Wieloletni poseł PO napisał także do Państwowej Komisji Wyborczej. W interwencji poselskiej prosi PKW o "pilną weryfikację doniesień z Tykocina oraz (...) uczynienie wszystkiego, aby odpowiedzialne osoby za ten proceder poniosły surowe konsekwencje".

W obu pismach Tyszkiewicz powołuje się na art. 250 Kodeksu karnego. Według prawnego zapisu, każdy "kto wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Głosowanie w Tykocinie

Media na początku opisały sprawę głosowania w Tykocinie (woj. podlaskie). Pensjonariusze z lokalnego Domu Pomocy Społecznej mieli być przywiezieni do komisji wyborczej, aby oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiceszef komisji wyborczej miał zobaczyć w ich rękach instrukcje-karteczki z nazwiskami kandydatów PiS - Karola Karskiego i Krzysztofa Jurgiela. Do lokalu wyborczego wezwano policję.