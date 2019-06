TVP zaatakowała byłego agenta CBA. Ten odpowiada na zarzuty

- To próba zdyskredytowania mojej osoby – mówi były agent CBA Wojciech Janik o zarzutach jakie pojawiły się w wyemitowanym w czwartek reportażu w TVP. To ten funkcjonariusz ujawnił, że Biuro miało być w posiadaniu seks-taśmy z politykiem PiS.

Wojciech Janik o tym, kto jest na sekstaśmach mówił na posiedzeniu sejmowego zespołu (East News, Fot: Andrzej Iwanczuk)

25 minut. Tyle czasu poświęciło oficerowi CBA czwartkowe wydanie „Magazynu Śledczego” Anity Gargas. Opisano w nim jego przeszłość, a także naukową i zawodową pracę. Powód, dla którego stał się bohaterem reportażu to powtarzane przez niego informacje na temat nagrania z podkarpackiej agencji towarzyskiej. Na taśmie, która miała zniknąć z sejfu kierownictwa CBA miał być marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Informacje o tym, Janik kilkukrotnie publicznie wypowiedział na posiedzeniu sejmowego zespołu ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Polityk nazywa te informacje pomówieniami i skierował już zawiadomienie o fałszywym oskarżeniu do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w ubiegłym miesiącu.

W materiale wypowiadają się m.in. zastępca koordynatora ds. służb specjalnych Maciej Wąsik, rzecznik CBA Temistokles Brodowski, szef Kancelarii Sejmu Adam Grze. Stanowczo zaprzeczają, żeby informacje przekazywane przez Janika miały pokrycie w rzeczywistości. Ale nie tylko oni. Kolejni bohaterowie reportażu podważają wiarygodność agenta. Pokazują jego problemy w pracy, skłonność do ”konfabulacji”, ogromną ilość składanych zawiadomień do prokuratury, z których nic nie wynikało; a także podważają jego naukowy dorobek.

Przedstawiliśmy Janikowi tezy przedstawione w materiale TVP, z prośbą by do nich się odniósł. Poniżej przytaczamy jego argumenty.

WP: Minister Maciej Wąsik twierdzi, iż kierownictwo CBA nie znalazło żadnego potwierdzenia na okoliczność istnienia nagrania

Wojciech Janik: W tej sprawie kilkukrotnie informowałem szefa CBA, który osobiście zlecił mi znalezienie źródła pochodzenia nagrań z podkarpacia. Potwierdzenie posiadania nagrania znajduje się w kserokopii dziennika wykonawcy dokumentów, który został poświadczony przez osobę z kancelarii . Gdyby nagrań nie było szef CBA nie zleciłby ustalenia gdzie są nagrania i w czyjej dyspozycji.

WP: TVP podało informację, że CBA nie miało pełnej wiedzy o przebiegu pana wcześniejszej kariery, co pozwoliło przejść całą procedurę dostania się do Biura

Wojciech Janik: Bzdura. Szef CBA wiedział dokładnie o całej mojej służbie. Ponadto wystawiając taka tezę podważa się autorytet i kompetencje szefa CBA i osób, które prowadziły procedurę weryfikacyjną. W jej trakcie trzykrotnie wydano mi poświadczenie bezpieczeństwa.Ponadto szef CBA w sposób zgodny z prawem weryfikował wszelkie informacje na temat mojej osoby w trakcie rekrutacji. Wiem o tym, ponieważ przyznał mi się do tego szef Biura Ernest Bejda. Dlatego też dostałem szerokie uprawnienia służbowe.

WP: Autorzy materiału sugerowali, że pańskie twierdzenia pozbawione są logiki i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Jako przykład podano, że najpierw płyta zniknęła z sejfu, a później to pan miał zachęcać agentów CBA do przyjazdu do siebie i ewentualnego odkupienia płyty od pana.

Wojciech Janik: W TVP nie pokazano, że to najpierw oficerowie CBA poprosili mnie, żeby skontaktować się ze źródłem i przekazać mu prośbę, czy mogę z nim porozmawiać i przekazać kopię płyty. Spotkanie w Elblągu nastąpiło wyłącznie z inicjatywy CBA. To oficerowie Biura złożyli mi finansową ofertę odkupienia płyty. Mam to nagrane. To wyłącznie inicjatywa Szefa CBA, żeby spróbować mnie przekupić pieniędzmi za przekazanie płyty od źródła. Spotkanie nastąpiło z inicjatywy CBA. SMS przytoczony w programie był wyrwany z kontekstu.

WP: W materiale TVP ujawniono, że podczas pracy w CBA chodził pan cały czas z bronią po budynku i nigdy się z nią nie rozstawał.

Wojciech Janik: Na terenie siedziby CBA poruszałem się z bronią palną, na co miałem pozwolenie szefa CBA. Wynikało to z sytuacji prowadzenia ciągłych czynności poza miejscem służby. Większość agentów operacyjnych chodziło z bronią – np. w delegaturze warszawskiej było to norma.

WP: A noszenie broni po uczelni, na której pan wykładał i pracował? To również przedstawiono jako argument, iż zachowanie pana było co najmniej dziwne.

Wojciech Janik: W tej sprawie musiałem napisać specjalny wniosek do rektora, ponieważ uczelnia jest strefą eksterytorialną i na poruszanie się po niej z bronią jest wymagana zgoda rektora. Taką zgodę uzyskałem w 2016 r. Ponadto broń była przeze mnie przenoszona w sposób skryty i nikt jej nie mógł zobaczyć. Tego w TVP nie pokazano

WP: Poseł PiS Andrzej Matusiewicz zarzucił panu, że uwikłał go pan w aferę, by wyeliminować z życia publicznego.

Wojciech Janik: Notatka która sporządziłem dotyczy asystenta posła Matusiewicza. A nie posła. Matusiewicz jest szeregowym posłem PiS. Nie znałem go wcześniej. Nie kontaktował się on osobiście ze mną.

WP: TVP postawiła tezę, że ujawnił pan aferę, by pomóc opozycji w wyborach.

Wojciech Janik: Nigdy nie interesowała mnie polityka. Takie tezy świadczą o infantylności obecnej władzy, która w każdej osobie jej nieprzychylnej widzi swego wroga. Dla mnie liczy się tylko dobro państwa.