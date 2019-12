WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

TVP o Grecie Thunberg. Jacek Sasin i Władysław Kosiniak-Kamysz komentują Greta Thunberg została człowiekiem roku tygodnika "Time". TVP w swoim materiale przypomniała, że kiedyś wyróżnienie otrzymali Hitler i Stalin.... Rozwiń Odzywa jak on widzi takie W telewi … Rozwiń Transkrypcja: Odzywa jak on widzi takie W telewizji publicznej 16 latki Zwrot Ale to chyba nie porównanie tylko pokazanie że w Tygodnik Time miał Różne Swoje momenty w których rzeczywiście robił Ludzie Prawda tak tak Tego oto Tylko tyle Pokazanie Ile są warte tego w ogóle tego typu nagrody Ile są warte tego typu nagrody jak człowiek roku Okładki gdzie na niej był I co To No pokazało to rzeczywiście Myślę że Jan Paweł II nie budzi kontrowersje jako człowiek roku LED Owiesno te postaci Chyba Moje przynajmniej budzą kontrowersje Adolf Hitler Józef Stalin Czy Władimir Putin jako człowiek z katarem Nie pokazuje nie to chyba wydaje mi się że nie chodzi o tą szesnastolatka chodziło Dla mnie dla mnie bardziej chodzi o to żeby pokazać że Tego typu Człowiek roku Jakiś jakiegoś Pisma czy jakieś gazety To zawsze niezwykle kontrowersje Wydarzenie w i bardzo ulegające modą które potem Dalsze upływ czasu i są często kompromitujące Przypominam sobie To że kandydatem do nagrody Pokoje 39 roku Badoo Chociaż bylo naprawde Nie ma nic złego w tym że Chciałbym pokazać te same zdjęcia które pokazywałem chwilę wcześniej 16 latka z tytułem roku magazynach zbita przez TV Co Straż Strasznie smutno Bob No porównywanie do Zbrodnia 20 Do Tyran Dziewczyny które Chcesz Klimacie Idealistyczne baba Podejście ale takie które uruchamia myślenie młodego pokolenia Zestawienie z Hitler Okra Po prostu się cieszę że kto I zostaje człowiekiem Cieszę się że tematy klimatu tematy Ochrony Środowiska jakości powietrza Tego że planeta Jest na mnie tylko dana ale Jest zadana do dbania że Zostawić ją w lepszym stanie Zastaliśmy Czy z bardzo bliska I i właśnie grecie ale to jest też bardzo Święta Dla ojca świętego On w encyklice Lauda Mówiący o ochronie się A o potrzebie Dbania o tym Gdzie żyje No to wskazuje też kierunek dla kościoła za chwilę Spotkanie wtedy będzie problem ale wtedy zapytać w takim razie problem dla tych którzy nie rozumieją Problemów