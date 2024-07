Tusk wyrzucił go z rządu. Mamy kulisy. "Jest mi przykro"

W sprawie Giertycha premier oznajmił, że nie miał co do niego "oczekiwań, że zmieni poglądy w kwestii aborcji". - Bilans dokonań jest zdecydowanie bardziej korzystny, jeśli chodzi o całość jego zaangażowania w pracach Sejmu - powiedział Tusk. - Liczyłem na to, że jest w stanie wykazać większą solidarność wobec kobiet, które na to czekają, niż lojalność wobec własnych poglądów - dodał, zaznaczając, że "za to są konsekwencje".