Będzie kolejna rekonstrukcja rządu Tuska? Padają nazwiska

We wtorek na konferencji prasowej Donald Tusk poinformował, że odwołał Waldemara Sługockiego z funkcji wiceministra rozwoju i technologii. To pokłosie głosowania nad nowelizacją Kodeksu karnego, która zakładała dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. W dniu głosowania Sługocki był nieobecny w Sejmie.