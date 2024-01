Co zrobi Duda? W tle możliwa "katastrofa" dla PiS

Ekspert zwraca uwagę, że prawdopodobnym jest, iż "wynik Prawa i Sprawiedliwości byłby gorszy niż ten osiągnięty w październiku". - Nie sądzę, żeby rzeczywiście doszło do skrócenia kadencji Sejmu. Do tej pory taka sytuacja miała miejsce tylko w 2007 roku i nie skończyło się to dobrze dla ugrupowania, które było wtedy u władzy. Oczywiście teraz są zupełnie inne okoliczności, ale nie sądzę, że to się wydarzy - komentuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.