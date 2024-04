Mężczyzna oświadczył, że bierność rządu Tuska jest "motorem do ponownego wyjścia na ulice". - Oczekujemy od pana konkretnych, stanowczych, natychmiastowych posunięć w sprawach rolnictwa - oświadczył Lupa.

- Kiedy w czerwcu zaczęliśmy krzyczeć ws. ukraińskiego zboża, nie widziałem pana blokującego ulice (…). Kiedy dwa miesiące później rząd PiS-u mówił, że nie ma żadnego powodu do zmartwień, wtedy też nie protestowaliście. Nikogo z was nie widziałem -zwrócił się Tusk do rolnika.