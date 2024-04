Sytuacja na granicy wciąż trudna. Szef MON podjął kroki

Rozbudowa polskiej armii

Wicepremier, pytany o nowo powstałe jednostki wojskowe na Podlasiu, powiedział, że są one częścią wieloletniego projektu rozbudowy polskiej armii. - To, co jest na pewno bardzo dobrą informacją, (...) to chęć wstępowania do Wojska Polskiego - podkreślił.