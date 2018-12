"Tusk nie robił nic". TSUE skrytykowało Polskę

Donald Tusk nic nie robił, my na walkę ze smogiem wydajemy miliardy - zapewniał Adam Bielan na antenie TVN24. Wicemarszałek Senatu przypomniał, że TSUE skrytykowało Polskę za brak działań na rzecz czystego powietrza w latach 2017-2015.

Donald Tusk skwitował to komentarzem, sugerującym, że w słowach Morawieckiego i jego ekipy "niewiele można znaleźć prawdziwych informacji". Opinię szefa Rady Europejskiej skrytykował Adam Bielan , który był gościem TVN24. - Tusk zajmował się ciepłą wodą w kranie, my w ciągu najbliższych lat wydamy na walkę ze smogiem ponad 100 mld złotych - tłumaczył.

To nie jedyna kwestia związana z Polską, która znalazła się na wokandzie TSUE. Prawnicy zajmują się skargą Komisji Europejskiej , która uważa, że polski rząd narusza europejskie wartości m. in. ustawą o SN. - Skarga powinna być wycofana, bo zniknął przedmiot sporu - powiedział Bielan, odnosząc się do kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą podpisał w poniedziałek prezydent. Zakłada ona rezygnację z przepisów, które są przedmiotem sporu Polski z Brukselą.

Bielan zastrzegał, że wyrok TSUE to co innego niż artykuł 7. - To kwestia pewnego sporu z Polską. Sporu politycznego. To też kwestia kariery politycznej pana Timmermansa. To nie żaden bezstronny sędzia a polityk, a od kilku dni kandydat socjalistów na szefa Komisji Europejskiej - przypominał.