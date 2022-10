Tusk i Morawiecki w TVP? Reakcja rzecznika PO

- Dla mnie to przejaw paniki politycznej. To niespotykane w dotychczasowej historii politycznej, by ktoś z kilkugodzinnym wyprzedzeniem organizował debatę z udziałem obecnego premiera. Sądzę, że jest to związane z sytuacją Prawa i Sprawiedliwości i notowaniami partyjnymi. Szukają sposobu, by nawiązać kontakt i zatrzymać Platformę Obywatelską i Donalda Tuska w sytuacji, w której my obserwujemy wzrost notowań, a PiS-owi spada - ocenił rzecznik PO.