Telewizyjna awantura wokół "lex Czarnek". Nauka używania lateksu kontra "świrnięta kurator"

- To nie zabija edukacji domowej, chodzi o to by nie było zdawania wirtualnych egzaminów. Jestem rodzicem, pozdrawiam mojego synka Juliana. Nie chcę kiedyś pójść do szkoły, do której wejdzie jakaś "homoorganizacja" i będzie go uczyć w taki lub inny sposób używania lateksu - mówił Bartosz Kownacki.