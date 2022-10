Wyniki tego badania powinien zobaczyć minister Czarnek. Jednoznaczna opinia ws. nauczycieli

14 października w Dzień Edukacji Narodowej - popularnie zwanym Dniem Nauczyciela - minister edukacji Przemysła Czarnek wystosował list do nauczycieli. Dziękował w nim za ich pracę i zaangażowanie. W liście sporo miejsca poświęcił docenieniu pracy pedagogów. "Ustawy KEN z 1773 roku podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela. Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów. Ideały te, nadal charakteryzujące nauczycieli, są dziś dla nas powodem do szczególnego docenienia Państwa zaangażowania" - pisał Czarnek.