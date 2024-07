Tusk chce wyrwać Kaczyńskiemu sejmik małopolski. KO i Trzecia Droga przeciągają radnych PiS

- To szefa nie satysfakcjonuje. Na początku tygodnia miał być wybrany na marszałka kandydat PSL, Krzysztof Jan Klęczar, ale zabrakło mu głosu. Wszystkich to wkurzyło. Potem mieliśmy zgłosić własnego kandydata, Grześka Małodobrego, ale przed wysunięciem jego kandydatury okazało się, że też nie będzie miał 20 głosów. I tak to przeciągamy, to nasza odpowiedzialność. Tajemnicą poliszynela jest, że to PSL za bardzo komplikuje tu sprawę - mówią nam politycy Koalicji 15 października.