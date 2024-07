"Jedziemy na ścianę". W PiS przestali rozumieć ruchy Jarosława Kaczyńskiego ws. Łukasza Kmity

- Palę się ze wstydu - mówił nam jeden z działaczy PiS po kolejnym przegranym głosowaniu przez posła Łukasza Kmitę. To on właśnie jest kandydatem kierownictwa PiS na marszałka województwa małopolskiego i kolejny - czwarty już raz - przegrał. - To sytuacja kompromitująca dla całej partii - usłyszeliśmy w poniedziałek od polityka PiS.