Turcja wchodzi do gry. Erdogan rzucił na stół nowy traktat pokojowy

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślał, że dwa kluczowe warunki do osiągnięcia pokoju to przywrócenie kontroli Kijowa nad całą granicą państwową oraz wycofanie rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy, zgodnie z granicami z 1991 roku, co obejmuje Krym i Donbas. Moskwa twierdzi, że te rządania to "absurd".