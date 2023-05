"Tu chyba mają wpływy". Rzecznik rządu uderza w Ziobrę?

Piotr Müller mówił w rozmowie z Michałem Wróblewskim, że wszystko, co dzieje się w sprawie "afery respiratorowej" trwa "stanowczo za długo" - To już dawno powinno być rozstrzygnięte - mówił Müller. - Uważam, że fakt, iż to wszystko tak długo trwa, to błąd i nie wiem, z czego on wynika. Trzymanie kogoś w niepewności prawnej jest niewłaściwie. To jest błąd, takie postępowania powinny być szybciej zamykane - dodał. Rzecznik rządu mówił też o możliwych działaniach polityków Suwerennej Polski w kontekście narzekań polityków Zbigniewa Ziobry na brak możliwości na przeprowadzanie reform wymiaru sprawiedliwości i sądów. - Chyba w prokuraturze koledzy z Suwerennej Polski mają pewne wpływy na rzeczywistość, żeby niektóre rzeczy się nie przedłużały. Tu chyba mogą coś zrobić. Dlaczego te postępowania tak długo trwają? No przecież nie z powodu wymiaru sprawiedliwości rozumianego jako część sądowa - ocenił rzecznik rządu.