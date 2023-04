TSUE obniżył karę dla Polski

Decyzja wiceprezesa Trybunału jest związana z wnioskiem, jaki Polska złożyła do TSUE 10 marca tego roku. Polski rząd chciał uchylenia lub zmiany postanowienia o nałożeniu kary. We wniosku przekonywano, że w konsekwencji wprowadzonych w prawie zmian Polska zastosowała się już w pełni do nałożonych na nią zobowiązań.