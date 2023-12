Trzytonowy głaz miażdżył turystę. "Myślałem, że umrę"

Turysta z Kalifornii utknął pod trzytonowym głazem

Załogi przybyły na miejsce po zmroku. Ratownicy użyli systemu lin i bloczków, aby przesunąć głaz na tyle, by uwolnić DePaolo. Sukces przyszedł po dłuższym czasie i cierpiącego mężczyznę można było przetransportować helikopterem do szpitala we Fresno.