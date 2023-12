Jest nowy sojusz międzynarodowy. USA skrzyknęły 9 krajów

Loyd Austin, który przebywa w podróży do Bahrajnu, siedziby głównej Marynarki Wojennej USA na Bliskim Wschodzie, powiedział, że kraje, które przystąpią do operacji Strażnik Dobrobytu (Prosperity Guardian) to Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Seszele i Hiszpania oraz Bahrajn. Zapowiedział, że te kraje będą prowadzić wspólne patrole na południu Morza Czerwonego i w Zatoce Adeńskiej.