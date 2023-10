PKW podaje dane od policji. W czasie wyborów doszło do przestępstw

Policja przekazała Państwowej Komisji Wyborczej, że na godz. 6.00 rano odnotowano trzy przestępstwa w czasie wyborów. Dotyczą one groźby karalnej, zakłócania przebiegu wyborów i podłączenia do sieci teleinformatycznej. Nie odnotowano za to przestępstw z Kodeksu wyborczego, ani z ustawy o referendum ogólnokrajowym.