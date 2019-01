Trzy osoby w szpitalu po zatruciu czadem. Wśród poszkodowanych 15-mięsięczne dziecko

W ciągu kilku godzin w Wielkopolsce czadem zatruły się trzy osoby. We wszystkich przypadkach tlenek węgla ulatniał się w łazience. Straż pożarna apeluje o rozwagę przy używaniu podgrzewaczy wody.

Do pierwszego zdarzenia doszło w czwartek w Kaliszu około godziny 18. Podczas kąpieli przytomność straciła 15-miesięczna dziewczynka. Dziecko zostało natychmiast wyniesione do rodziców. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Z budynku ewakuowano sześć osób. Pierwsze ustalenia wskazują, że przyczyną mógł być wadliwy piecyk - podaje portal faktykaliskie.pl.