Trzaskowski przed Dudą. Największy problem ma Ziobro

Prezydent wyprzedził premiera

Do zmiany doszło na drugim miejscu zestawienia. Awansował na nie Andrzej Duda, który wyprzedził Mateusza Morawieckiego. Zaufanie wobec prezydenta wyraziło 39,1 proc. badanych, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do września — o 0,1 pkt proc.