Trzaskowski o węglu. Postawił rządowi warunek

- Mam nadzieję, że rząd jest do tego przygotowany, tylko ja się pytam, dlaczego rządzący mówią, że dystrybucją węgla ma zająć się samorząd, skoro to nie my mamy spółki skarbu państwa, transport, składowiska - mówił Rafał Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń" Polsatu.