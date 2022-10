Bąkiewicz wygrał. Ogłosił to przed warszawskim ratuszem

- Mechanizm był taki, że w ubiegłym roku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł pozwolenie na zgromadzenie cykliczne. Decyzje tę zaskarżył w sądzie pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do jego decyzji przychylił się Sąd Okręgowy w Warszawie, a potem Sąd Apelacyjny. Wczoraj Sąd Najwyższy uchylił postanowienia obu Sądów, czyli powracamy do cyklicznej formy zgromadzenia Marsz Niepodległości. To pozwolenie, które wydał pan wojewoda Radziwiłł z 2021 r. jest w mocy - przekazał Robert Bąkiewicz