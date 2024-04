"Trzaskowski ma swój styl". Była prezydent go podsumowała, podała też nazwisko następcy

"Ja go namówiłam na Warszawę"

Żeby nie było tak miło, namówiliśmy Hannę Gronkiewicz-Waltz na choć jedno słowo krytyki wobec prezydenta stolicy. - Nic Trzaskowskiemu nie mogę wytykać, bo to ja go wtedy namówiłam na Warszawę. On nie był taki przekonany, żeby startować na prezydenta pięć lat temu. Uważam, że dobrze kontynuuje pewne rzeczy. Niektórzy dochodzą do władzy i od razu burzą - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.