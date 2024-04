Morawiecki atakuje Tuska. Riposta była szybka

"Dzień bez kłamstwa to dzień stracony"

"Dziś widzimy, że grozi nam powrót do niedobrych czasów. Powrót do zmory III RP, czyli bezrobocia. Brak tarcz ochronnych, podwyżki cen energii - na te procesy polski rząd ma realny wpływ. Dlatego czas na zdecydowane działania, a nie rzucenie kolejnych tematów zastępczych! (...) Wzywam obecny rząd do dynamicznej pracy nad takimi rozwiązaniami. Czas wziąć się do roboty, na szali jest przyszłość tysięcy Polaków!" - apeluje na koniec Morawiecki i deklaruje współpracę w tej dziedzinie.